الامارات | تعرف إلى تصرف تركي آل الشيخ تجاه الجمهور الذي سب والدته

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تصرف تركي آل الشيخ تجاه الجمهور الذي سب والدته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس هيئة الترفيه في السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تركي آل الشيخ، عدم معرفته بتواجد مشجعين للنادي الأهلي المصري تم إحتجازهم عقب المشكلة الشهيرة بعد أن سبه جمهور الأهلي المصري في إحدةى المباريات.

وكان تركي آل الشيخ، رئيساً شرفياً للنادي الأهلي قبل أن يحدث عدد من المشاكل ويترك بسببها آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي ويقوم جمهور النادي بسبه في إحدى مباريات الفريق.

وكتب تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتي خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بد ذالك”