شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» من الإمارات: تخصيص عائد ماراثون زايد الخيري بالسويس للمعهد القومي للأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إقامة النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري بمحافظة السويس، يوم 27 ديسمبر من العام الجاري، بمشاركة مجموعات كبيرة من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية، وحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة السويس.

وستخصص حصيلة تبرعات النسخة السادسة من الماراثون هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد بالإمارات، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري.

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وقال وزير الشباب والرياضة: «يتزامن موعد إقامة ماراثون زايد الخيري مع العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التى تربطها بمصر علاقات أخوية فى شتى المجالات»، مشيدًا بالمردود الإيجابي للماراثون على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي: «أننا نتنوع فى المدن التى تستضيف الماراثون فى كل عام حيث بدأنا فى القاهرة، ثم فى الأقصر فى أحد الأعوام، والنسخة الماضية تم تنفيذ الماراثون فى محافظة الإسماعيلية، وهذا العام سيكون فى السويس»، مشيرًا إلى الاحترافية التى وصلت إليها اللجنة المنظمة للماراثون ليظهر فى أبهى صورة.

وكشف الوزير أن المارثون سيكون فى حدود 10 كيلو متر، وسيكون الاشتراك به عن طريق استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل والتحكيم وإعلان النتائج، والذي يمثل شفافية كبيرة ومصداقية لدي الشباب المشاركين.

وأكد «صبحي» أن ماراثون زايد الخيرى يعد من الأحداث الرياضية الكبري ويشارك فيه العديد من شرائح المجتمع المختلفة، ويخصص عائد الماراثون في نهاية كل سباق الى إحدى المؤسسات الخيرية، حيث تم في الأعوام السابقة التبرع لدار شفاء الأورمان ومستعمرة الجذام التابعة لمؤسسة مصر الخير.