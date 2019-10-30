نجم باريس سان جيرمان الشاب يعاني من متلازمة "نيمار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نجم باريس سان جيرمان الشاب والمنتقل حديثاً من نادي برشلونة الإسباني "تشافي سيمونز" غير سعيد داخل الفريق الباريسي.



ويبدو الهولندي صاحب الـ 16 عاماً نادماً على ترك الفريق الكتالوني.

وأشارت شبكة "كادينا سير" أن سيمونز ندم على إنتقاله لصفوف باريس سان جيرمان، حيث بدأ يعاني من متلازمة نيمار".

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وصرح سيمونز: "ميسى أفضل لاعب في العالم، هو مثلي الأعلى دائماً".

وأضاف: "أي لاعب في العالم يتمنى التواجد بجوار ميسي، لكنني قررت أن أخوض مغامرة جديدة".

وأتم: "أتدرب مع فريق 19 عام، هم أكبر مني سناً واكثر من قوة".

وإنتقل سيمونز لباريس سان جيرمان هذا الصيف بمساعدة وكيله مينو رايولا، في تكرار لإنتقال النجم البرازيلي نيمار بشكل مفاجئ نحو باريس في صيف 2017 مقابل صفقة قياسية قدرت بـ 222 مليون يورو.