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شكرا لقرائتكم الأمريكى ايرفن والكر لاعب سلة الزمالك الجديد يصل القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفور وصول اللاعب إلى القاهرة ، قال " وصلت الان وسعيد لتواجدى هنا ، واشكركم على استضافتى سأحاول العمل جاهدا على التتويج مع الفريق "
جاء التعاقد مع والكر بعد فسخ عقد المحترف الأمريكى ستوجلين ، بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.
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