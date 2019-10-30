شكرا لقرائتكم الأمريكى ايرفن والكر لاعب سلة الزمالك الجديد يصل القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل ايرفن والكر لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك ، الجديد الى القاهرة ، بعد أن تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية .

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية ، إلكترونيا ، علىأن يشارك فى التدريب المسائى للفريق اليوم .

وفور وصول اللاعب إلى القاهرة ، قال " وصلت الان وسعيد لتواجدى هنا ، واشكركم على استضافتى سأحاول العمل جاهدا على التتويج مع الفريق "

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جاء التعاقد مع والكر بعد فسخ عقد المحترف الأمريكى ستوجلين ، بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.