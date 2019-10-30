شكرا لقرائتكم رفع اسم محمد محمود من قائمة الأهلي في الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي علي رفع اسم محمد محمود من قائمة الفريق خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة من أجل قيد أحد اللاعبين بدلاً منه. وأجرى محمد محمود قبل أيام جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا للمرة الثانية خلال أقل من عام ويغيب اللاعب عن الملاعب قرابة التسعة أشهر. وينوي مسئولو الأهلي رفع أسم محمد محمود من قائمة الفريق حتى يستفيد الاهلي بقيد أحد اللاعبين الأخرين بدلاً منه، خاصة أن محمد محمود سيعود للملاعب في شهر يوليو أو أغسطس المقبل أي مع مطلع الموسم الجديد.

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