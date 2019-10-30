شكرا لقرائتكم على أبو جريشة: مركز المهاجم مازال خاويًا فى المنتخب.. ومن حق البدري التجارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان حسام البدرى أعلن قائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر، الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
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