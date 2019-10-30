شكرا لقرائتكم على أبو جريشة: مركز المهاجم مازال خاويًا فى المنتخب.. ومن حق البدري التجارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد على أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، لم ينجح فى اثبات نفسه لقيادة هجوم الفراعنة فى الفترة الماضية.

أوضح أبو جريشة خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن من حق حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أن يقوم بالعديد من التجارب قبل الاستقرار على اللاعبين الاساسيون فى جميع المراكز داخل المستطيل الأخضر، لكن يجب على جميع اللاعبين الذين سيحصلوا على فرصة لقيادة هجوم المنتخب أن يتشبثوا فى تلك الفرصة جيدًا خاصة وأن مركز المهاجم مازال خاويًا.

وعن منطقة وسط الملعب، أكد نجم الدراويش السابق أن طارق حامد نجح فى حجز مقعد أساسى فى هذا المركز، ويتبقى المفاضلة بين عدد من اللاعبين لمجاورته، لافتًا إلى إنه لا يمكن الاعتماد على محمد الننى كونه كان لاعبًا فى صفوف أرسنال الإنجليزى فقط، ولكن يجب أن يقدم اللاعب المستوى المطلوب، أو الاعتماد على غيره من اللاعبين أصحاب الكفاءات.

وكان حسام البدرى أعلن قائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر، الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.