شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقه هروب ديسابر وسبب سفره للندن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الإرتباك تسيطر علي معسكر نادي بيراميدز بعد سفر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق المفاجيء للندن خلال الساعات الماضية وتواجده حاليا خارج القاهرة. وكشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز حقيقة هروب ديسابر مؤكدا أن هذا الأمر غير حقيقي وأن سفر المدرب بالتنسيق مع إدارة النادي بسبب أمر مفاجيء. Advertisements وأكد المصدر أن نجل ديسابر صاحب الـ ١٦ عاما تعرض لحادث كبير في العاصمه الإنجليزية لندن الأمر الذي دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان علي نجله قبل العودة من جديد للقاهرة. ويقود الجهاز المعاون لـ ديسابر تدريبات الفريق قبل مواجهة يانج افريكانز في بطولة الكونفدرالية الافريقية المقرر اقامتها يوم ٣ نوفمبر المقبل.

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