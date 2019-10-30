شكرا لقرائتكم حسام حسن يجهز محمد الترهونى وإسلام الفار للاستعانة بخدماتهما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز حسام حسن المدير الفنى لسموحة الثنائى محمد الترهونى وإسلام الفار خلال فترة توقف الدورى للاستعانة بخدماتهما عقب عودة المسابقة من جديد .

وتتوقف المسابقة فى الوقت الحالى نظرا لإرتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى بمشوارهما الأفريقى حيث يخوض الأول لقاءيي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 ، بينما يشارك المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 .

ويحاول حسام حسن إيجاد بديل لفوزى الحناوى الذى أصيب بمعسكر المنتخب الاوليمبى وسغيب فترة عن الملاعب .