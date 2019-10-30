شكرا لقرائتكم حسام حسن يجهز محمد الترهونى وإسلام الفار للاستعانة بخدماتهما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتوقف المسابقة فى الوقت الحالى نظرا لإرتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى بمشوارهما الأفريقى حيث يخوض الأول لقاءيي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 ، بينما يشارك المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 .
ويحاول حسام حسن إيجاد بديل لفوزى الحناوى الذى أصيب بمعسكر المنتخب الاوليمبى وسغيب فترة عن الملاعب .
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