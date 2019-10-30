شكرا لقرائتكم الرياضة توافق على صرف مليون و142 ألف جنيه لاتحادات السباحة والخماسى الحديث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو وزارة الشباب والرياضة على صرف مبلغ مليون 142 ألف جنية لاتحادات السباحة والخماسي الحديث مكافأة التتويج بميداليات فى البطولات المختلفة.

وجاءت موافقة وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 786 ألف جنيه لاتحاد الخماسى الحديث منها مبلغ 482.812 ألف جنيه مكأفأة تكريم المنتخب القومى تحت 17، 19 سنة على 5 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية ببطولة العالم للخماسى للشباب والتى أقيمت ببلغاريا خلال الفترة من 17 إلى 25 يوليو الماضى، ومبلغ 304.687 ألف جنيه مكافأة تكريم لحصول المنتخب الوطنى للخماسى على 2 ميدالية ذهبية، و2 ميدالية فضية ببطولة العالم للناشئين والتى أقيمت ببولندا خلال الفترة من 5 إلى 14 يوليو الماضى.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على صرف 356 ألف جنيه مكافأة للإتحاد المصرى للسباحة منها 239 ألف جنية مكافأة المنتخب القومى لناشئى السباحة بالزعانف لحصوله على 2 ميدالية برونزية وعدد من المراكز المتقدمة ببطولة العالم للسباحة القصيرة والسباحة القصيرة والتى أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس الماضى بشرم الشيخ بمشاركة 340 سباح يمثلون 29 دولة، بالإضافة إلى مبلغ 117 ألف جنيه للمنتخب القومى للسباحة القصيرة لحصوله على 27 ميدالية ذهبية، 14 ميدالية فضية، 3 برونزية بالبطولة الأفريقية للسباحة القصير والمفتوحة التى أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر بالجزائر.