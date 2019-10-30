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صبرى المنياوى يتابع أشبال الإسماعيلى لاكتشاف المواهب...

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جدة - عمرو شويل حرص صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلى على متابعة أحداث مواجهة فريق الشباب مواليد 99 أمام طنطا من أرض الملعب والمقامة حاليا باستاد القناة الفرعى ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة دورى الجمهورية.

 

جاء ذلك من أجل رصد اللاعبين المميزين ضمن صفوف الفريق الحاصل على لقب بطولة الدورى النسخة الماضية وبحث تصعيدهم للفريق الأول فى الفترة المقبلة وذلك حسب الحاجة الفنية.

 

جدير بالذكر أن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى قد قام بمتابعة هذا الفريق فى لقائه مع الزمالك والذى على إثره تم تصعيد الواعد محمود عبدالله.
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