شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يتابع أشبال الإسماعيلى لاكتشاف المواهب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك من أجل رصد اللاعبين المميزين ضمن صفوف الفريق الحاصل على لقب بطولة الدورى النسخة الماضية وبحث تصعيدهم للفريق الأول فى الفترة المقبلة وذلك حسب الحاجة الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر صبرى المنياوى يتابع أشبال الإسماعيلى لاكتشاف المواهب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.