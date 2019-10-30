شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية لبدلاء الإسماعيلي لرفع معدلات اللياقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباتهم اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى.

وبدأ المران الذى يضم بدلاء الإسماعيلي بتدريبات بدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين ، قبل أن يتطرق المران لتدريبات علي الاستحواذ.

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وحرص أدهم السلحدار مدرب الدراويش على منح اللاعبين تعليمات بضرورة الحفاظ علي الكرة.

وشهد المران عودة محمد مجدي حارس الفريق الأساسى قبل أن يختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب.