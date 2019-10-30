شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية لبدلاء الإسماعيلي لرفع معدلات اللياقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأ المران الذى يضم بدلاء الإسماعيلي بتدريبات بدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين ، قبل أن يتطرق المران لتدريبات علي الاستحواذ.
وشهد المران عودة محمد مجدي حارس الفريق الأساسى قبل أن يختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب.
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