شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. محمد محمود يحتفل بميلاد الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب محمد محمود عبر تويتر : " كل واحد ليه مثل اعلى، بس ولا انا هعرف اطول اكتر من كده و لا هوصل لربع موهبة حضرتك.. كل سنه و حضرتك طيب و دايما معانا وفي ضهرنا"

يحتفل اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019، الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومعشوق الجماهير المصرية، خاصة الأهلاوية، بعيد ميلاده الـ 65.

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انضم الخطيب للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور وينضم للنادى الأهلى.

ظل بيبو عامًا كاملاً يتدرب فى النادى الأهلى بدون أن يقيد، بعد أن رفض نادى النصر الذى كان يلعب له الخطيب الاستغناء عنه، ولكن مع محاولات الأهلى المتكررة حصل الخطيب على الاستغناء الخاص به من نادى النصر.