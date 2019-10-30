شكرا لقرائتكم فايلر لأهلي يغادر إلى سويسرا 7 نوفمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الدوري العام متوقف حالياً بسبب إرتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولإرتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وسيقضي فايلر أجازة لمدة ثلاثة أيام في سويسرا إبتداءاً من يوم 7 نوفمبر ويعود بعدها للقاهرة ولم يسافر فايلر لمسقط رأسه منذ أن تولى مسئولية تدريب الاهلي أوائل سبتمبر الماضي.
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