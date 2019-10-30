شكرا لقرائتكم الزملك يواجه جولدي وديا الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض الزمالك تدريبه صباح الغد على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق عصر الغد بالسادس من أكتوبر بناء على طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض.
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