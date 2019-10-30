شكرا لقرائتكم الزملك يواجه جولدي وديا الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر خوض الزمالك، مباراة ودية مع فريق جولدي الذي يقوده أحمد عيد عبد الملك، يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي بعد انتهاء معسكر الفريق بالسادس من أكتوبر.

و يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية لمدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك تدريبه صباح الغد على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق عصر الغد بالسادس من أكتوبر بناء على طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض.