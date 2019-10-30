شكرا لقرائتكم انتظام ثلاثي الأهلى فى مران الأحمر الجماعي بالتتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائى للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.
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