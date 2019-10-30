شكرا لقرائتكم الهلال يلاقي الفتح بهدف تجاوز خسارة الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح الجريح، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يتطلع الاتفاق لمواصلة انطلاقته حينما يواجه مضيفه الفيحاء، في افتتاح المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الهلال لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح الجريح، بعدما توقفت انتصارات الأزرق في الدوري عقب تلقيه خسارته الأولى أمام غريمه التقليدي النصر 2-1 يوم الأحد الماضي.

وبات وضع الهلال مقلقاً لجماهيره قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر المقبل بعد المستوى الذي قدمه الفريق في آخر مباراتين حينما خسر مباراتين على ملعبه أمام السد القطري 4-2 في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا وأمام النصر 2-1 في المرحلة السابقة.

ويخوض الهلال ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز يوم السبت 9 نوفمبر على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين سيقام لقاء الرد يوم الأحد 24 نوفمبر في سايتاما اليابانية.

Advertisements

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب والوحدة أقرب منافسيه، وفي المقابل يأمل الفتح في استعادة توازنه عقب الخسارة التي تلقاها في المرحلة السابقة أمام الفيحاء 3-1.

وتلقى الفتح خمس خسائر في أول 5 مباريات له في دوري المحترفين إلا أنه استعاد توازنه حينما تعادل مع الرائد 2-2 وفاز على العدالة 5-3 إلا أنه عاد وخسر مجدداً أمام الفيحاء 3-1 في المرحلة السابقة، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن ضمك متذيل الترتيب.

الفيحاء والاتفاق



وعلى استاد المجمعة، ستكون مهمة الاتفاق صعبة للغاية حينما يواجه مضيفه الفيحا، رغم أن الأول الاتفاق في إيقاف مسلسل الخسائر المتتالية حينما فاز بصعوبة على ضيفه العدالة 1-صفر في المرحلة السابقة، ليتقدم إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في مواصلة حصده للنقاط بعد جمعه 4 نقاط في المرحلتين السابقتين بتعادله أمام أبها، وفوزه على الفتح 3-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز 12 برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الاتحاد والاتفاق.