شكرا لقرائتكم هونيس يرغب في ضم حميديتش إلى مجلس إدارة بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الأربعاء أن أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يرغب في ضم حسن صالح حميديتش، مدير الكرة ببايرن، إلى مجلس إدارة النادي، وذلك قبل أربعة أيام من نهاية فترة رئاسة هوينيس.

وذكرت مجلة "شبورت بيل" أن المجلس الاستشاري للنادي قد يعلن عن هذه الخطوة في 11 نوفمبر المقبل.

ويعد هونيس من أكثر الداعمين لصالح حميديتش، الذي يستمر عقده الحالي في منصب مدير الكرة بالنادي حتى 30 يونيو 2020.

ويعقد بايرن ميونخ اجتماعه العام السنوي في 15 نوفمبر المقبل، ولن يشهد الاجتماع ترشح هونيس "67 عاما" مجددا لمنصب الرئاسة، وإنما ينتظر تولي هربرت هاينر، الرئيس السابق لشركة أديداس، مهام المنصب. كذلك سيرحل هونيس عن رئاسة المجلس الاستشاري لكنه سيظل عضوا به.