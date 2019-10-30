شكرا لقرائتكم واتفورد يحصل على رخصة العمل الخاصة بالبرازيلي جواو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على رخصة العمل الخاصة بالمهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، وبذلك بات بإمكان اللاعب إتمام انتقاله إلى الفريق الإنجليزي في يناير المقبل.

وكان بيدرو "18 عاما" قد وافق على توقيع عقد لمدة خمسة أعوام مع واتفورد في أكتوبر 2018، والآن بات متاحاً للانضمام إلى صفوف الفريق، اعتبارا من بداية العام المقبل.

وسيواصل بيدرو مشواره مع فريقه الحالي، فلومينيزي البرازيلي، لحين انتقاله إلى الفريق الإنجليزي، ويتذيل واتفورد جدول الدوري الإنجليزي حيث لم يحقق أي انتصار خلال المباريات العشر التي خاضها حتى الآن هذا الموسم، ويستضيف تشيلسي في مباراته المقبلة يوم السبت.