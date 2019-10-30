شكرا لقرائتكم هازنهوتل: ساوثهامبتون قادر على العودة إلى المسار الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رالف هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون، الذي تلقى هزيمة قياسية على أرضه أمام ليستر سيتي 9-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء، إن هذه الخسارة بصمة عار للنادي، لكنها جاءت في بداية الموسم لتمنح اللاعبين الفرصة للعودة للطريق الصحيح.
وحقق ليستر سيتي أكبر فوز على الإطلاق خارج الأرض في تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي، وعادل الرقم القياسي لانتصار في الدوري الممتاز بفوزه على ساوثهامبتون يوم الجمعة الماضي، وقال هازنهوتل إنه عانى كثيراً لتقبل هذه النتيجة.
وقال المدرب النمساوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب خسارة فريقه 3-1 أمام مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الثلاثاء: صعبة كلمة خاطئة. كان من الصعب بالنسبة لي إيجاد كلمات مناسبة... وإجابات مناسبة كذلك.
وأضاف: لم أتعرض لمثل هذا الموقف في حياتي أو مسيرتي التدريبية. لا تزال الخسارة عالقة في مخيلتي ولا يمكن نسيانها. هذه بمثابة علامة موجودة على وجوهنا الآن. عندما لا يؤدي أي شخص بشكل جيد بما يكفي سينظر للمرآة ويفكر في هذه المباراة.
وأضاف هازنهوتل أن فريقه، الذي يقبع في منطقة الهبوط وسيلتقي مع سيتي مرة أخرى في الدوري يوم السبت المقبل، يملك الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
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