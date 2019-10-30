شكرا لقرائتكم لامبارد يحصد نتاج ثقته بشباب تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إنه كان من المهم بالنسبة له إظهار الثقة في اللاعبين الشبان عقب الهزيمة 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى لامبارد، الهداف التاريخي لتشيلسي، المسؤولية في يوليو، بينما كان يعاني النادي اللندني من عقوبة من الاتحاد الدولي (فيفا) بحرمانه من التعاقد مع لاعبين قبل انطلاق الموسم الماضي.

وأشرك لامبارد أمام يونايتد في 11 أغسطس المهاجم تامي أبراهام (22 عاما) ولاعب الوسط ميسون ماونت (20 عاماً) وتعرض لانتقادات، بسبب أسلوبه الخططي وبعض اختيارات التشكيلة، من بعض الأسماء البارزة في اللعبة، مثل جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق.

Advertisements

وقال لامبارد للصحافيين قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: أنا أمزح قليلاً لكن هنا الكثير من الضجيج سواء فزت أو خسرت أو تعادلت بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعباً.

وأضاف: لقد خططت هذا الموسم لمتابعة ما يمكن أن تفعله هذه المجموعة من اللاعبين الشبان. بالنسبة لي فإن التنازل عن ذلك بعد مباراة واحدة في ضيافة مانشستر يونايتد.. كان سيجعلني متقلباً بشدة في تغيير قناعاتي.

وجنى لامبارد ثمار صبره ويأتي أبراهام الآن في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد ثمانية أهداف في عشر مباريات، ويحتل تشيلسي المركز الرابع ويتساوى في النقاط مع ليستر سيتي ثالث الترتيب، لكنه يتأخر فقط بفارق الأهداف.

وسجل ماونت أربعة أهداف وصنع هدفاً في الدوري، بينما نجح الشاب فيكايو توموري (21 عاماً) في تكوين شراكة قوية في قلب الدفاع مع كورت زوما (25 عاما) الذي أعير إلى إيفرتون في الموسم الماضي.