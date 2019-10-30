شكرا لقرائتكم خبر عن ايكاردي يسخر من «بطانية» نيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر النجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم باريس سان جيرمان المعار من أنتر ميلان من زميله البرازيلي نيمار بعد نشر الأخير صورة بمعطف شتوي على حسابه في إنستجرام وعلق ايكاردي ضاحكاً:«هل جلبت البطانية معك من المنزل؟». ورد نيمار بسرعة على زميله وقال إن الطقس شديد البرودة. ويبحث سان جيرمان تحويل صفقة إعارة ايكاردي لصفقة دائمة إما في يناير المقبل أو في الصيف بعدما حقق بداية ناجحة مع الفريق دفعت المدرب لوضع كافاني على الدكة.

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