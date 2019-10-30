رونالدو يكشف : يجب ان تكون ذكياً حتى تستمر على نفس المستوى









اسماء السيد - أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بأن كرة القدم هي مزيج من الألقاب والأرقام والأهداف، كاشفاً بأنه يجب على اللاعب أن يكون ذكياً حتى يتمكن من المحافظة على مستواه والاستمرار بذات العطاء.

وتحدث رونالدو في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن المنافسة القوية بينه و بين غريمه المهاجم الأرجنتيني ليونيل حيث قال :" ادركت وانا في سن العشرين عاماً ، بأن كرة القدم هي ألقاب وارقام و اهداف، والمنافسة عليها مع ميسي كان أمراً صحياً و إيجابياً عزز من حظوظي في تطوير أدائي و مردودي".

ثم اضاف مؤكداً :" عندما لعبت لصالح ريال مدريد شعرت بوجود ميسي كمنافس اكثر من وجودي في مانشستر يونايتد ، فضغط التنافس معه كان أعلى مما كان عليه سابقاً ".

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وأكد رونالدو بأن المنافسة عامل إضافي، حيث قال :" الوصول إلى مستوى عالٍ يحتاج إلى الموهبة الجيدة و العمل الشاق ، وبدونهما لم يكن بوسعي ان احقق ما حققته من إنجازات و جوائز".

ورغم تقدم رونالدو في السن واقترابه من سن 35 عاماً، فقد عبر عن رغبته في تحقيق المزيد من الانجازات، إذ قال :" ما زلت متعطشاً لإحراز المزيد من الألقاب و تسجيل الكثير من الاهداف لان هدفي ان ابقى شاباً حتى و انا أتقدم في السن".

واشاد رونالدو بنفسه قائلاً :" هل هناك لاعب يقدم نفس الأداء الذي اقدمه في هذه السن ومع فريق كبير مثل يوفنتوس ؟ اعتقد بأنه لا يوجد "، و تابع قوله :" يجب ان اكون لاعباً ذكياً حتى استمر على نفس الأداء رغم تقدمي في العمر ".

كما تحدث رونالدو عن هدفه الاجمل في مسيرته بعدما تجاوز رصيده التهديفي 700 هدف ، حيث قال :"افتخر بهذا الرقم لان قلة من اللاعبين الذين نجحوا في تحقيقه، اما اجمل هدف فهو يبقى هدفي في مرمى يوفنتوس عندما كنت لاعباً في ريال مدريد ، حيث سجلت الهدف بضربة مقصية في دوري أبطال أوروبا، وكنت أحاول تسجيل مثل هذا الهدف قبل سنوات عديدة ولكنني لم انجح".

