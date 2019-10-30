الأهلي المصري يستعيد مدافعه متولي قبل معسكر بالإمارات









اسماء السيد - استعاد الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء خدمات المدافع محمود متولي بعد تماثله للشفاء من إصابته الشهر الماضي في مباراة كأس السوبر المحلية أمام الزمالك.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت اليوم "بدأ متولي المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته مؤخرا وفقا لنتائج الأشعة التي خضع لها للتعرف على نسبة تعافيه".

وكشفت الأشعة عن تحسن كبير فى حالة متولي بعد إصابته بتمزق في العضلات.

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وقرر الجهاز الفني سفر متولي مع بعثة الفريق غدا الخميس إلى الإمارات لبدء معسكر تدريبي خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن الفريق سيسافر بكامل قوته باستثناء العناصر المنضمة إلى منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما في القاهرة الشهر المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ "نستعد بكل قوة لاستئناف الموسم على الصعيدين المحلي والقاري. سيسافر معنا للإمارات كافة عناصر الفريق باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي".

وانتظم في التدريبات استعدادا للسفر إلى الإمارات النيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو والتونسي على معلول والأنجولي جيرالدو.