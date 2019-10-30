هازنهوتل: ساوثامبتون يملك الوقت للعودة للطريق الصحيح









اسماء السيد - قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون، الذي تلقى هزيمة قياسية على أرضه أمام ليستر سيتي 9-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي، اليوم الأربعاء إن هذه الخسارة بصمة عار للنادي لكنها جاءت في بداية الموسم لتمنح اللاعبين الفرصة للعودة للطريق الصحيح.

وحقق ليستر سيتي أكبر فوز على الإطلاق خارج الأرض في تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي وعادل الرقم القياسي لانتصار في الدوري الممتاز بفوزه على ساوثامبتون يوم الجمعة الماضي وقال هازنهوتل إنه عانى كثيرا لتقبل هذه النتيجة.

وقال المدرب النمساوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب خسارة فريقه 3-1 أمام مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمس الثلاثاء "صعبة كلمة خاطئة. كان من الصعب بالنسبة لي إيجاد كلمات مناسبة ... وإجابات مناسبة كذلك.

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"لم أتعرض لمثل هذا الموقف في حياتي أو مسيرتي التدريبية. لا تزال الخسارة عالقة في مخيلتي ولا يمكن نسيانها. هذه بمثابة علامة موجودة على وجوهنا الآن. عندما لا يؤدي أي شخص بشكل جيد بما يكفي سينظر للمرآة ويفكر في هذه المباراة".

وقال هازنهوتل أيضا إنه تحدث مع لاعبيه بكل وضوح عقب الخسارة أمام ليستر وقال إن هدفهم الرئيسي من مباراة الكأس أمام سيتي تجنب تكرار مثل هذه الهزيمة.

وأضاف "لا يمكن أن تكون أسوأ من خسارة يوم الجمعة الماضي. كان ذلك هدفنا الأساسي الذي سعينا لتحقيقه أمام سيتي".

وأضاف هازنهوتل أن فريقه، الذي يقبع في منطقة الهبوط وسيلتقي مع سيتي مرة أخرى في الدوري يوم السبت المقبل، يملك الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.