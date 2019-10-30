محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة “جلوب سوكر”

ضمت قائمة المرشحين للتتويج بجائزة “جلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري 2019، اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث كشفت الصفحة الرسمية لجائزة “جلوب سوكر” عن أسماء اللاعبين السبعة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بالنسخة الحادية عشر للجائزة.

ومحمد صلاح من أولي الأسماء المرشحة ضمن القائمة ومعه كلا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي برناردو سيلفا، بجانب ثلاثي ليفربول “وساديو ماني، فيرجل فان دايك، وأليسون بيكر”.

يشار أنه من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، في مدينة دبي الإماراتية يوم التاسع والعشرون من ديسمبر القادم، ويذكر انه خلال العام الماضي 2018 فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في العالم.