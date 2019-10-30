ميسي يتخطى رونالدوا ويصل للهدف الـ608

استطاع فريق برشلونة الإسبانى من تحقيق فوز ساحقا على نظيره بلد الوليد بقيادة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي بالمباراة التي اقيمت بينهم مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الليجا على ملعب “كامب نو” والتي انتهت بنتيجة 5-1.

وقد أكدت صحيفة “آس” الإسبانية إن ليونيل ميسى قد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا له في كامب نو، بعد أن سجل هدفين لفريقه ضد بلد الوليد بخماسية مقابل هدف، مشيرة أن ميسى وصل إلى الهدف الـ 608 بقميص برشلونة خلال مسيرته مع الأندية، وبذلك يتخطى اقرب منافسيه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ولاعب يوفنتوس الحالى، والذي حقق 606 هدف، خلال مسيرته مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس .

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسى البالغ من العمر 32 عامًا قد نجح في تسجيل 608 هدف مع فريقه برشلونة من مجموع 695 مباراة.