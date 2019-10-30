شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: كوكا لم ينجح فى قيادة هجوم الفراعنة.. ومن حق البدرى التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على أبو جريشة نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى، لم ينجح فى إثبات نفسه لقيادة هجوم الفراعنة فى الفترة الماضية.

وأوضح أبو جريشة، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، أن من حق حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أن يجرى العديد من التجارب قبل الاستقرار على اللاعبين الإساسيين فى جميع المراكز داخل المستطيل الأخضر، لكن يجب على جميع اللاعبين الذين سيحصلوا على فرصة لقيادة هجوم المنتخب أن يتشبثوا فى تلك الفرصة جيدًا خاصة وأن مركز المهاجم مازال خاويًا.

وعن منطقة وسط الملعب أكد نجم الدراويش السابق أن طارق حامد نجح فى حجز مقعد أساسى فى هذا المركز، ويتبقى المفاضلة بين عدد من اللاعبين لمجاورته، لافتًا إلى إنه لا يمكن الاعتماد على محمد الننى كونه كان لاعبًا فى صفوف أرسنال الإنجليزى فقط، ولكن يجب أن يقدم اللاعب المستوى المطلوب، أو الاعتماد على غيره من اللاعبين أصحاب الكفاءات.

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وكان حسام البدرى قد أعلن قائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر، الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.