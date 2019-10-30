شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: كوكا لم ينجح فى قيادة هجوم الفراعنة.. ومن حق البدرى التجارب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على أبو جريشة نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى، لم ينجح فى إثبات نفسه لقيادة هجوم الفراعنة فى الفترة الماضية.
وأوضح أبو جريشة، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، أن من حق حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أن يجرى العديد من التجارب قبل الاستقرار على اللاعبين الإساسيين فى جميع المراكز داخل المستطيل الأخضر، لكن يجب على جميع اللاعبين الذين سيحصلوا على فرصة لقيادة هجوم المنتخب أن يتشبثوا فى تلك الفرصة جيدًا خاصة وأن مركز المهاجم مازال خاويًا.
وعن منطقة وسط الملعب أكد نجم الدراويش السابق أن طارق حامد نجح فى حجز مقعد أساسى فى هذا المركز، ويتبقى المفاضلة بين عدد من اللاعبين لمجاورته، لافتًا إلى إنه لا يمكن الاعتماد على محمد الننى كونه كان لاعبًا فى صفوف أرسنال الإنجليزى فقط، ولكن يجب أن يقدم اللاعب المستوى المطلوب، أو الاعتماد على غيره من اللاعبين أصحاب الكفاءات.
وكان حسام البدرى قد أعلن قائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر، الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
محمد الشناوي (الأهلي) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي) عبد الله جمعة (الزمالك) محمود وحيد (الأهلي) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك) رامي ربيعة (الأهلي) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أيمن أشرف (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجدى قفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) إسلام عيسي (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدي (وادي دجلة) أحمد جمعة (المصري) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).
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