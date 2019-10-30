شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما بالملعب الفرعى للدفاع الجوى.
وقد حاول الجهازين الفنيين تجربة عدد من اللاعبين خلال تلك المباراة، فى الوقت الذى قام فيه هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا بتجربة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الأمس امام النصر بالجولة الثانية بدورى القسم الثانى.
كان سيراميكا كليوباترا قد حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على النصر بمصر الجديدة بثلاثة أهداف مقابل ليواصل تربعه على قمة المجموعة الثانية التى تحتضن أندية القاهرة والقناة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.