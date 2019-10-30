شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل بدأ الأهلى رحلة البحث عن صفقات جديدة فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الكثريون داخل النادى الأهلى فترة توقف الدورى لارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتحدثوا عن رغبة القلعة الحمراء فى ضم صفقات جديدة فى الشتاء المقبل وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: هل فتح مسئولو الأهلى ملف صفقات الشتاء؟

ج: لم يتم فتح الموضوع بشكل رسمى حتى الآن فالمدير الفنى رينيه فايلر مازال يتعرّف على قدرات لاعبيه عن قرب، حيث إنه قاد الأهلى فى 6 مباريات فقط بواقع 4 مباريات محلية ومباراتين ببطولة أفريقيا ومازال يستكشف لاعبى الأهلى.

س: لكن هناك من تحدث عن رغبة فايلر في تدعيم الدفاع والهجوم؟

ج: ربما يكون المدير الفنى للفريق لديه رغبة فى تدعيم بعض المراكز فعلاً.. لكن هذا الأمر لم يتبلور بشكل رسمى لمطالب تقدم بها المدير الفنى لمسئولى القلعة الحمراء.

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س: هل ينوى المدير الفنى استغلال فترة توقف الدورى الحالية لتحديد احتياجاته الفنية؟

ج: قد يون هذا الكلام منطقى إلى حد كبير.. فالمدير الفنى يرغب فى الاستفادة من فترة التوقف الحالية، خاصة أنها ستطول وتستمر لمدة شهراً تقريباً لذا يرغب فايلر فى تحديد احتياجاته من الصفقات عقب توقف الدورى.

س: وماذا عن اللاعبين الراحلين فى يناير من الأهلى؟

ج: لم يتم حسمهم بشكل نهائى من جانب المدير الفنى.. حيث يرغب الأخير فى تأجيل حسم هذا الملف لما بعد استئناف الدورى.

س: كيف يرى فايلر استجابة لاعبى الأهلى لتعليماته الفنية؟

ج: يراها سريعة وجيدة وهذا ما تؤكده نتائج الأهلى فى المباريات الستة التى خاضها الفريق تحت قيادة فايلر، فاللاعبين نفّذوا تعليمات فايلر بشكل دقيق وهو ما ساهم فى تحقيق 6 انتصارات فى 6 مباريات.