سوبر كورة.. يكشف حقيقة هروب ديسابر من بيراميدز وسفره للندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الارتباك تسيطر على معسكر نادى بيراميدز بعد سفر الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى للفريق بشكل مفاجئ إلى العاصمة الإنجليزية لندن خلال الساعات القلعة الماضية وتواجده حاليا خارج القاهرة. وكشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز، لـ"سوبر كورة"، حقيقة هروب ديسابر بعد سفره إلى لندن بعدما ترددت أنباء عن عزم المدرب الفرنسى عدم العودة إلى القاهرة مرة أخرى، وإنهاء مشواره مع بيراميدز. لمعرفة حقيقة هروب ديسابر من بيراميدز وسفره للندن عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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