شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى فى مطار القاهرة 9 صباح الخميس قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجمع لاعبو الأهلي غدآ الخميس في مطار القاهرة الساعة ٩ صباحا ،تمهيدا للسفر للإمارات، بعد الحصول على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران.
ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائى للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.
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