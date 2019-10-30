شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى فى مطار القاهرة 9 صباح الخميس قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجمع لاعبو الأهلي غدآ الخميس في مطار القاهرة الساعة ٩ صباحا ،تمهيدا للسفر للإمارات، بعد الحصول على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران.

ويخوض الأهلي معسكر فى الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائى للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.