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صور.. تدريبات بدنية شاقة فى مران المنتخب الأولمبى استعدادًا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب مرانا صباحيا قويا شارك فيه جميع اللاعبين خلال معسكره المغلق بالعين السخنة، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنه التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.

ركز المران على النواحى البدنية بهدف تجهيز اللاعبين للبطولة ورفع معدلات اللياقة البدنية لمواجهة المنتخبات الأفريقية، والتى تعتبر اللياقة البدنية أبرز أسلحتها فى المباريات.

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

منتخب مصر الأولمبى ومالى – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى وغانا  يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وغانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة مصر ومالى.

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تدريبات المنتخب الاوليمبي

 

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رمضان صبحي فى مران المنتخب الاوليمبي

 

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تدريب منتخب مصر الأوليمبي

 

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تدريب منتخب مصر الأوليمبي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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