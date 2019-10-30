شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يتابع مواجهة دراويش 99 أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى على متابعة أحداث مواجهة فريق الشباب مواليد 99 أمام طنطا من أرض الملعب، والمقامة حاليا باستاد القناة الفرعى ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة دورى الجمهورية.

جاء ذلك لرصد اللاعبين المميزين ضمن صفوف الفريق الحاصل على لقب بطولة الدورى النسخة الماضية، وبحث تصعيدهم للفريق الأول فى الفترة المقبلة وذلك حسب الحاجة الفنية.

جدير بالذكر أن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى تابع هذا الفريق فى لقائه مع الزمالك، والذى على إثره تم تصعيد الواعد محمود عبد الله.



