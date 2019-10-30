سموحة يجهز الترهونى والفار خلال فترة توقف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز حسام حسن المدير الفنى لسموحة الثنائى محمد الترهونى وإسلام الفار خلال فترة توقف الدورى للاستعانة بخدماتهما عقب عودة المسابقة من جديد.
وتتوقف المسابقة فى الوقت الحالى نظرا لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى بمشوارهما الأفريقى، حيث يخوض الأول لقائى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، بينما يشارك المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويحاول حسام حسن إيجاد بديل لفوزى الحناوى الذى أصيب بمعسكر المنتخب الأولمبى وسغيب فترة عن الملاعب.
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