شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها استخراج الأهلى تأشيرة سفر مؤمن زكريا للإمارات وشكوى الأهلى قناة الحدث بسبب تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

تقدم النادى الأهلى اليوم بشكوتين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى ضد قناة الحدث اليوم، وخالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم، وذلك لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامى وتحويل القناة إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادى الزمالك الذى خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التليفزيونية ليوجه سيلا من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسئولين فى النادى الأهلى، حيث حملت عباراته الكثير من السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير وتحمل العبارات المشينة الخادشة للحياء بما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية.

تأجيل وصول كاسونجو للقاهرة 24 ساعة للعودة إلى الزمالك

يصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، بعد غد الجمعة، بعدما كان من المقرر أن يصل غدا الخميس، لعقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربى.

المنتخب الأوليمبي.. الإصابة سر استبعاد أحمد حمدي وصادق من قائمة أمم أفريقيا

كشف مسئولو منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب أن استبعاد أحمد حمدي لاعب الجونة بسبب الإصابة بالعضلة الأمامية منذ تواجده فى صفوف الجونة ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، ونفس الآمر لمحمد صادق لاعب الإسماعيلي.

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لقطة طريفة.. الزمالك والاتحاد يظهران فى مباراة بيلا وبلطيم بكأس مصر

فى واقعة طريفة شهدتها مسابقة كأس مصر، خلال مباراة فريقى بيلا وبلطيم، فى منافسات الدور التمهيدى، ظهر بعض لاعبى الفريقين بملابس أندية بالدورى الممتاز.

حسام البدرى لـ"الخليج 365": جزر القمر منتخب "غلس جدا".. وعندى 3 طرق لعب

تحدث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن مواجهتىّ كينيا وجزر القمر المقبلتين فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، قائلا "أرى أنهما مباراتين غاية فى الأهمية فى بداية مشوار التصفيات، وأتمنى أن تمر المباراتين على خير ونحقق النتائج المرجوة، وبعدها سيكون لها حسابات أخرى، حيث سينضم لنا لاعبو المنتخب الأولمبى وسيكون أمامنا متسع من الوقت لمتابعة اللاعبين".

باسم مرسى يظهر فى ودية الإنتاج الحربى مع الحدود

استقر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على منح الفرصة لمهاجمه باسم مرسى لقيادة خط هجوم الفريق فى ودية حرس الحدود، حتى يكتسب الفورمة الفنية اللازمة لتجهيزه

الأهلى يستخرج تأشيرة معسكر الإمارات لمؤمن زكريا

استخرج مسئولو النادى الأهلى تأشيرة السفر للإمارات لمؤمن زكريا صانع الألعاب تمهيدا لسفره مع الفريق لهناك لخوض معسكر خارجى، وذلك على الرغم من إصابته وعدم قيده فى قائمة الفريق، وجاء استخراج تاشيرة السفر لمؤمن زكريا بتعليمات من محمود الخطيب رئيس النادى.