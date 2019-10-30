شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود لـ الخطيب: "كل سنة وحضرتك فى ضهرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد محمود لاعب النادى الأهلى بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب مؤكداً أنه مثله الأعلى.

وكتب محمد محمود عبر تويتر "كل واحد ليه مثل أعلى، بس ولا أنا هعرف أطول أكتر من كده ولا هوصل لربع موهبة حضرتك.. كل سنة وحضرتك طيب ودايما معانا وفى ضهرنا".

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يحتفل اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019، الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومعشوق الجماهير المصرية، خاصة الأهلاوية، بعيد ميلاده الـ 65.

انضم الخطيب للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور وينضم للنادى الأهلى.

ظل بيبو عامًا كاملاً يتدرب فى النادى الأهلى بدون أن يقيد، بعد أن رفض نادى النصر الذى كان يلعب له الخطيب الاستغناء عنه، ولكن مع محاولات الأهلى المتكررة حصل الخطيب على الاستغناء الخاص به من نادى النصر.