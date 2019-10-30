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ساسى والنقاز يعودان غدا للانتظام فى معسكر الزمالك قبل الانضمام لمنتخب تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود ثنائى الزمالك التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى إلى القاهرة غدا الخميس للانتظام فى معسكر الفريق المقرر انطلاقه غدا، بالسادس من أكتوبر فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى.

 

ومن المقرر أن يعود اللاعبان إلى تونس قبل يوم 11 نوفمبر المقبل للمشاركة مع نسور قرطاج فى مباراتين فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

 

كان الثنائى ساسى والنقاز فضلا السفر لتونس لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الزمالك لمدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

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