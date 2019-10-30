شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مليون و142 ألف جنيه مكافأة لاتحادى السباحة والخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو وزارة الشباب والرياضة على صرف مبلغ مليون و142 ألف جنيه لاتحادى السباحة والخماسى الحديث مكافأة التتويج بميداليات فى البطولات المختلفة.

وجاءت موافقة وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 786 ألف جنيه لاتحاد الخماسى الحديث منها مبلغ 482.812 ألف جنيه مكافأة تكريم المنتخب القومي تحت 17 و19 سنة بـ5 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية ببطولة العالم للخماسي للشباب والتي أقيمت ببلغاريا خلال الفترة من 17 إلى 25 يوليو الماضي ، ومبلغ 304.687 ألف جنيه مكأفاة تكريم لحصول المنتخب الوطني للخماسي على 2 ميدالية ذهبية ، و2 ميدالية فضية ببطولة العالم للناشئين والتي أقيمت ببولندا خلال الفترة من 5 إلى 14 يوليو الماضي .

كما وافق وزير الشباب والرياضة على صرف 356 ألف جنيه مكافأة للاتحاد المصري للسباحة منها 239 ألف جنية مكافأة المنتخب القومي لناشئي السباحة بالزعانف لحصوله على 2 ميدالية برونزية وعدد من المراكز المتقدمة ببطولة العالم للسباحة القصيرة والسباحة القصيرة والتي أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي بشرم الشيخ بمشاركة 340 سباحا يمثلون 29 دولة، بالاضافة إلى مبلغ 117 ألف جنيه للمنتخب القومي للسباحة القصيرة لحصوله على 27 ميدالية ذهبية ، 14 ميدالية فضية ، 3 برونزية بالبطولة الأفريقية للسباحة القصير والمفتوحة التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر بالجزائر.