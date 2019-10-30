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الأهلى يستخرج تأشيرة معسكر الإمارات لمؤمن زكريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرج مسئولو النادى الأهلى تأشيرة السفر للإمارات لمؤمن زكريا صانع الألعاب تمهيدا لسفره مع الفريق لهناك لخوض معسكر خارجى، وذلك على الرغم من إصابته وعدم قيده فى قائمة الفريق، وجاء استخراج تاشيرة السفر لمؤمن زكريا بتعليمات من محمود الخطيب رئيس النادى.

 

ويخوض الأهلى معسكرا فى الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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