شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد والكر محترف الزمالك الجديد يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، ايرفن والكر لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، إلى القاهرة، بعد أن تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، إلكترونيا، على أن يشارك فى التدريب المسائى للفريق اليوم.

وفور وصول اللاعب إلى القاهرة، قال " وصلت الآن وسعيد لتواجدى هنا، وأشكركم على استضافتى سأحاول العمل جاهدا على التتويج مع الفريق".

جاء التعاقد مع والكر بعد فسخ عقد المحترف الأمريكى ستوجلين، بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.