اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية تجمع بين نادى تشيلسي صاحب الأرض والجمهور عندما يستضيف فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزيه، تحت قيادة الحكم باول تيرني.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

تقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كاس الرابطة الإنجليزيه في تمام الساعه العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة والحادية عشر وخمس دقائق بتوقيت السعودية والثانية عشر وخمس دقائق بتوقيت الإمارات والتاسعه وخمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

تذاع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كاس الرابطة الإنجليزيه في تمام الساعه العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة والحادية عشر وخمس دقائق بتوقيت السعودية والثانية عشر وخمس دقائق بتوقيت الإمارات والتاسعه وخمس دقائق بتوقيت جرينتش، علي قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوريات والكؤوس الأوروبية.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي أمام مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزيه

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : إزبيلكويتا، زوما، توموري، الونسو

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خط الوسط : جورجينيو، كوفاستش، مونت، ويليان، بوليسيتش.

خط الهجوم : إبراهام

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزيه

حراسة المرمى : دافيد دى خيا

خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا

خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا

خط الهجوم : ماركوس راشفورد