رياضة | ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " تهنئة خاصة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده ال٦٥ . ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدوينة عبر فيها عن تمنياته بعيد ميلاد سعيد لأسطورة الكرة المصرية والعربية والإفريقية. Advertisements ووصف الحساب الرسمي للفيفا محمود الخطيب بصاحب الأقدام الذهبية والمتعة الكروية . وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على أن تاريخ الأسطورة محمود الخطيب سيظل محفوظا بحروف من ذهب في ذاكرة كرة القدم وفي قلوب محبيه.

Advertisements