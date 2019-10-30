رياضة | موعد مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية.. تريزيجيه في الصورة

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يستضيف فريق أستون فيلا والذي يلعب له اللاعبين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، اليوم الأربعاء ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق وولفرهامبتون علي ملعب فيلا بارك، تحت قيادة الحكم لي ماسون، في مباراة قوية تجمع بين الفريقين.

موعد مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزيه في تمام الساعه العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD.

التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا أمام وولفرهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى : جيد ستير

خط الدفاع: أحمد المحمدي، انجلز، منجز، تايلور

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الوسط: دوجلاس ، هاورهاني، هنري لانسبوري

الهجوم: أنور الغازي، كينان ديفيز، تريزيجيه

التشكيل المتوقع لفريق وولفرهامبتون أمام أستون فيلا بكأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى : جون رودي

خط الدفاع : دوخيرتي، فاييخو ، سايس

خط الوسط : تراوري، ديندونكر، نيفيز، موتينيو، فيناجري

خط الهجوم : نيتو، كوتروني

وكان أستون فيلا قد تأهل لدور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزيه بعد الفوز علي برايتون بنتيجة 3_1 بينما وولفرهامبتون تفوق بركلات الجزاء علي ريدينج.