رياضة | 140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للدخول في معسكر مغلق أثناء توقف الدوري.

تأجيل الدوري بسبب الأمم الإفريقية



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن في وقت سابق عن تأجيل مشابقة الدوري الممتاز بداية من الجولة السادسة وماتبقى من الخامسة، لحين الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على ملعبي السلام والقاهرة، بمشاركة 8 منتخبات بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من "مالي و غانا و الكاميرون" حيث يفتتح مشواره أمام المنتخب المالي.

ومن المقرر أن تتحمل خزينة النادي الأهلي 140 ألف دولار لإقامة المعسكر المغلق في الإمارات، من حجز فنادق وملاعب تدريبية.

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وينطلق معسكر الأهلي بالفترة من الأول من نوفمبر حتى 7 من نفس الشهر يتخلله مباراة أو مباراتين وديتين استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على إجازة لمدة ثلاثة ايام للسفر آلى بلاده تبدأ عقب نهاية معسكر الفريق مباشرة، للإطمئنان على إسرته خاصة أنها الإجازة الأولى التي يحصل عليها عقب توليه المسئولية خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وتوجه سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، صباح اليوم إلى دبي من أجل إنهاء كافة الترتيبات والإطمئنان على مقر الإقامة قبل دخول الفريق في معسكر.

الأهلي يستعد لدوري أبطال إفريقيا



ويستعد النادي الأهلي، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب بالمجموعة الثانية التي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي" حيث يستهل مشواره بمواجهة التجم الساحلي في تونس، يوم 29 من الشهر المقبل.