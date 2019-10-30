رياضة | عادل مصطفي: اللقطة في الأهلي بـ"تنجم" أي لاعب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل مصطفي: اللقطة في الأهلي بـ"تنجم" أي لاعب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عادل مصطفي لاعب الأهلي الأسبق، والمدرب العام الخالي لفريق مصر المقاصة، أن مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي كان من أكثر الشخصيات، التي ساهمت في تكوين شخصيتة كمدرب وأثقل من خبراته عندما أصبحت مدرب في النادي الأهلي، حيث كنت دائمًا ي اقبة باستمرار سواء في المحاضرة أو على الدكة أو في الملعب، وتأثر بهم في التدريب عندما كان لاعبا

وعم انضمامه للنادي الأهلي قال انها جاءت عند طريق الصدفة الباحتة، لاسيما وأن المهندس محمد الملاح، رئيس نادي الشمس وقتها، كان يحبه للغاية ويرفض التخلي عنه لأي ناد آخر، رغم تلقيه عروض كثيرة من نادي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن أحد النوادي عرضت على محمد الملاح مليون جنيه مقابل التخلي عنه، ورغم ضخامة المبلغ مقارنة بأسعار الناشئين في ذلك الوقت إلا أنه رفض حينها، لافتًا لهم أنه سيصبح أسطورة من أساطير النادي، لذا لا يمكن بيعه أو الرحيل عن النادي.

وأضاف مصطفي، في تصريحاته خلال حلقة خاصة من برنامج "ع الدكة"، مع الإعلامي إبراهيم عمر، " فوجئت بمكالمة هاتفية من الكابتن ضياء السيد، قالي احنا عايزينك في الأهلي، فقولتله الموضوع صعب أنه يخلص، قالي لا هنخلصه إن شاء الله وراح أتمشي في التراك مع رئيس النادي الجديد، من حسن حظي كان ساعتها المجلس القديم أتحل لمدة ٨ أشهر فقط، وبالفعل تم إتمام الصفقة مقابل ١٢٠ أو ١٥٠ ألف جنيه، وهذا المبلغ كان بمثابة مفاجأة للكابتن «ضياء»، حيث ظن أنه سيطلب رقم كبير مقارنة بالعرض الذي رفضه رئيس النادي السابق، ولكنه لم يكن لديه خبرة كروية واسعة، لذا فالأمور سارت على أفضل ما يرام وتم التعاقد، ومن توفيق ربنا أن «الملاح» عاد مجددًا للنادي بعد رحيلي، حتي أنني قابلته بعدها في حفلة بالنادي، وقالي أنا هرجعك النادي تاني هتمشي من الأهلي، قولتله أنت أكيد بتهزر".

وأشار:"في الحقيقة، الكابتن «ضياء» من المدربين الجيدين المظلوم حقهم في مصر، كنت أتمني أن يصبح في مكانة أفضل من التي يتواجد بها الآن، فهو يستحق ذلك بجدارة، لأنه مدرب جيد ومتطور ومتطلع، كما يعرف كيف يتعامل مع اللاعيبة وعلاقاته بهم جيدة للغاية، وجميعهم يبادلونه نفس الحب والاحترام، لن أستطيع أن أقيمه فشهادتي فيه مجروحة، لكن من المفترض أن يكون في مكانة أفضل من ذلك".

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وعن فترة فترة تدريبه في الأهلي أوضح كانت قصيرة، لكنها كانت نقلة كبيرة في مشواره الكروي، وأسهمت في فتح أبواب كثيرة له فيما بعد، مشيرا أن النادي الأهلي بينجم أي حد علشان نبقي منصفين دي الحقيقة، فيه لاعيبة جت في الأهلي اشتغلت لمدة ٦ شهور، لعبوا خلالهم ٥ أو ١٠ مبارايات، ممكن الجمهور يتعرف عليهم علي مدار سنوات طويلة، بس بسبب النصف ساعة اللي نزلوا فيها للملعب، صحيح ممكن يكون اللاعب مش نجم كبير بس ليه لقطة في الأهلي".

وأكمل:"نفس الكلام لو أنت مدرب، واشتغلت يوم ولا يومين في الأهلي ده بيزيد من رصيدك ويخليك تظهر أكثر، طبعًا منتخب مصر قيمة كبيرة لأي لاعب، لكن فيه لاعيبة كثيرة لعبت في المنتخب أكثر من مرة، ومع ذلك ليس لديهم حجم الجماهيرية، التي يملكها أي لاعب صغير في النادي الأهلي، حتي أنهم كان لديهم رغبة كبيرة في الانضمام للنادي ولكن لم يقدر لهم ذلك، صحيح ممكن كلامي يزعل بعض اللاعيبة مني، ولكن دي الحقيقة خلينا نكون واقعيين".