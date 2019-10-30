رياضة | صبحي: النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري بالسويس 27 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي: النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري بالسويس 27 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إقامة النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري بمحافظة السويس يوم 27 ديسمبر من العام الجاري بمشاركة مجموعات كبيرة من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية، وحضور عدد من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة السويس، وستخصص حصيلة تبرعات النسخة السادسة من الماراثون هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد بمدينة الإمارات اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري.

وقال وزير الشباب والرياضة:" يتزامن موعد إقامة ماراثون زايد الخيري مع العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التى تربطها بمصر علاقات أخوية فى شتى المجالات"، مشيدا بالمردود الإيجابي للماراثون على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية.

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وأوضح الدكتور أشرف صبحي أننا نتنوع فى المدن التى تستضيف الماراثون فى كل عام حيث بدأنا فى القاهرة، ثم فى الأقصر فى أحد الأعوام، والنسخة الماضية تم تنفيذ الماراثون فى محافظة الإسماعيلية، وهذا العام سيكون فى السويس"، مشيرا إلى الاحترافية التى وصلت إليها اللجنة المنظمة للماراثون ليظهر فى أبهى صورة.

وكشف الوزير أن المارثون سيكون فى حدود 10 كيلو متر، وسيكون الاشتراك به عن طريق استخدام النظام الالكتروني للتسجيل والتحكيم وإعلان النتائج والذي يمثل شفافية كبيرة ومصداقية لدي الشباب المشاركين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيرى يعد من الأحداث الرياضية الكبري ويشارك فيه العديد من شرائح المجتمع المختلفة، ويخصص عائد الماراثون في نهاية كل سباق الى إحدى المؤسسات الخيرية حيث تم في الأعوام السابقة التبرع لدار شفاء الاورمان ومستعمرة الجذام التابعة لمؤسسة مصر الخير.