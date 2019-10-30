رياضة | "طفل" يتسبب في ضربة موجعة لريال مدريد ضد ليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طفل" يتسبب في ضربة موجعة لريال مدريد ضد ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بغياب نجمه عن مواجهة ليجانيس، بالدوري الإسباني.

رودريجيز يتوحه إلى بلاده بسبب مولوده



وغادر الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق عائدا إلى أمريكا الجنوبية، بعدما رزق بمولوده الثاني، ليحصل على إذن الغياب عن مواجهة ليجانيس بالجولة العاشرة.

الغيابات تضرب مدريد قبل مواجهة ليجانيس



وشهدت القائمة العديد من الغيابات على رأسها جاريث بيل وناتشو وأسينسيو بداعي الإصابة، فيما تم استبعاد فينيسيوس جونيور، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، وأودريوزولا لأسباب فنية.

مودريتش يدعم قائمة مدريد في مواجهة ليجانيس



من ناحية أخرى تلقى الجهاز الفني بشرى سارة بعودة الكرواتي لوكا مودريتش، إلى قائمة الفريق، بعدما غاب للإصابة مؤخرا.

وتعرض مودريتش للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد ويلز بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

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قائمة ريال مدريد في مواجهة ليجانيس



حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، ورودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس



وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.