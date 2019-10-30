رياضة | برشلونة يصفع ريال مدريد في مواهبه

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أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جلوب سوكر رسميًا قائمة المرشحين للفوز بالجائزة من فئة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019. وغاب نجوم ريال مدريد مثل فينسيوس جونيور رودريجو، فيما ظهر اسم برشلونة في الترشيحات بوجود الإسباني آنسو فاتي. قائمة اللاعبين الشباب المرشحين لجلوب سوكر 1. آنسو فاتي من برشلونة الإسباني Advertisements 2. إيرلينج هالاند من سالزبورج النمساوي 3. جادون سانشو من دورتموند الألماني 4. جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد الإسباني 5. كاي هافيرتز من باير ليفركوزن الألماني

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