رياضة | الشباب والرياضة تطرح مشروعات للاستثمار بـ11 مركز شباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تطرح مشروعات للاستثمار بـ11 مركز شباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بنظام حق الانتفاع بمراكز شباب محافظات القليوبية والوادي الجديد والشرقية، ففي محافظة القليوبية، تم طرح حمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب الأمل بالخانكة.

وعن محافظة الوادي الجديد، أُعلن عن طرح عدد (10) محلات تجارية بمركز شباب تنيده، وعدد (23) محل تجاري بمركز شباب الموشية، وأقامة كافيتريا بمركز شباب بلاط.

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وبمراكز شباب الشرقية، تم طرح مطعم وكافتيريا بمركز شباب صقر، ومحلات تجارية بمركز شباب قرمله، وعدد(7) محلات تجارية بمركز شباب مشتول، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب الحبش، وكافيتريا بمركز شباب شيبه قش، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب منشية سعيد، وحمام سباحة وقاعة أفراح بمركز شباب أبو حماد.

يذكر أن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضل يكون المركز جاذب للاستثمار، ومدة حق الانتفاع بها مرونة نظرًا لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إداريًا وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها.

في سياقً أخر، قامت وزارة الشباب والرياضة بدعم مركز شباب سواني جابر بمرسي مطروح بمبلغ 20000 ألف جنيه لتكثيف الأنشطة بالمركز.