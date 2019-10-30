رياضة | جوزيه مورينيو يستعد لتدريب أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يستعد لتدريب أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الأربعاء عن أن مورينيو رفض عدة عروض للعودة للتدريب رغبة منه في تدريب إحدى فرق الدوري الإنجليزي "البريميرليج.
ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن المدرب البرتغالي جاهز لخلافة أوناي إيمري في تدريب "المدفعجية" في حال رحيله.
ويقدم أرسنال نتائج متواضعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 16 نقطة جمعهم من 10 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الخسارة في مباراتين.
وكانت جماهير أرسنال قد انتقدت بشدة المدرب الإسباني أوناي إيمري في الفترة الأخيرة وطالبته بالرحيل عن النادي في ظل النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم.